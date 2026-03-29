Sıfır Atık Vakfı'ndan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı

Dünyanın peşinden gitmesi gereken yol; sıfır atık...

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne 1 gün kaldı.

Bu önemli gün bu yıl 'gıda atığı' temasıyla kutlanacak.

SIFIR ATIK VAKFI'NDAN ÖZEL WEB SİTESİ

Sıfır Atık Vakfı, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında küresel farkındalığı artırmak, çok paydaşlı iş birliğini güçlendirmek ve veri temelli dönüşümü teşvik etmek amacıyla hazırladığı özel web sitesini erişime açtı.

https://zerowasteday.zerowastefoundation.com.tr/ adresinden yayın hayatına başlayan platform; sıfır atık yaklaşımını çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alan, politika yapıcılardan gençlere, özel sektörden yerel yönetimlere kadar geniş bir paydaş yelpazesine hitap eden bütüncül bir dijital referans merkezi olarak tasarlandı.

Bu platform, yalnızca bilgilendirme amaçlı bir web sitesi değil; küresel ölçekte davranış değişikliği, politika uyumu ve sistemsel dönüşümü destekleyen stratejik bir dijital etkileşim alanı niteliği taşıyor.

30 MART: KÜRESEL ÖLÇEKTE TARİHİ BİR KARAR

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin güçlü vizyonu ve öncülüğünde şekillenen küresel bir sürecin somut çıktısıdır.

Türkiye'nin ana sunuculuğunda 14 Aralık 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen karar ile 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesi, sürdürülebilirlik tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçmiştir.

Bu karar; atık krizinin yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda kalkınma, kaynak güvenliği ve iklim politikalarıyla doğrudan bağlantılı küresel bir mesele olduğunu teyit eden güçlü bir diplomatik kazanım niteliği taşımaktadır.

KAPSAMLI İÇERİK MİMARİSİ İLE BİLGİ, ÇÖZÜM VE EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM

Sıfır Atık Vakfı tarafından geliştirilen platform; atık oluşumunun kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonomi temelli üretim-tüketim modellerinin yaygınlaştırılması başlıklarında kapsamlı bir içerik mimarisi sunmaktadır.

Platformun misyon ve vizyon bölümleri; sıfır atık yaklaşımını yalnızca atık yönetimi çerçevesinde değil, sürdürülebilir kalkınma paradigmasının temel bileşeni olarak konumlandırmaktadır. Çevresel etkilerin azaltılması, ekonomik verimlilik ve sosyal sorumluluk ilkeleri birlikte ele alınarak bütüncül bir çerçeve sunulmaktadır.

"Çözümler" başlığı altında; doğadan ilham alan tasarım yaklaşımları, atık oluşumunu kaynağında azaltan üretim modelleri , döngüsel ekonomi temelli inovatif hammadde alternatifleri ile geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ürün sistemleri; "doğal", "geri dönüşüm" ve "inovatif" kategorilerinde detaylandırılarak kullanıcılarla buluşturulmaktadır.

BİREYSEL FARKINDALIK VE SİSTEMSEL ETKİ ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Bu içerikler, özellikle üretici sektörler ve girişimciler için politika uyumlu ve uygulamaya dönük bir referans kaynağı niteliği taşımaktadır.

"Atık türlerini tanıyın" bölümü ise; farklı atık kategorilerini bilimsel veriler ışığında ele alarak kaynağında ayrıştırmanın kritik rolünü vurgulamaktadır.

Günlük yaşamda karşılaşılan atık türlerinin doğru sınıflandırılması ve yönetimi konusunda temel bilgi sunularak, bireysel farkındalık ile sistemsel etki arasında güçlü bir bağ kurulmaktadır.

DÖNÜŞÜMÜN ÇOK PAYDAŞLI HARİTASI

Platformun öne çıkan bölümlerinden biri olan "Senin Rolün Hangisi?" başlığı, sıfır atık yaklaşımını bir çevre politikası olmanın ötesinde bir yaşam biçimi ve yönetişim modeli olarak konumlandırmaktadır.

Bu bölümde; bireyler , gençler , özel sektör temsilcileri , yerel yönetimler , atık yönetimi sektörü ile akademi ve sivil toplum gibi farklı paydaşlara özel içerikler sunularak, herkesin bu dönüşümde üstlenebileceği rol net biçimde tanımlanmaktadır.

Dünya genelinde her yıl 2,1 ila 2,3 milyar ton arasında kentsel atık üretildiği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı projeksiyonlarına göre bu miktarın mevcut eğilimler devam ederse 2050 yılına kadar 3,8 milyar tona ulaşabileceği öngörülmektedir.

Veriler, evsel düzeyde gerçekleştirilecek iyileştirmelerin küresel atık artış hızını %30-40 oranında yavaşlatabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede platform, bireysel tercihlerdeki dönüşümün makro düzeyde sistemsel değişimin temelini oluşturduğunu güçlü şekilde vurgulamaktadır.

KÜRESEL YANKILAR: DENEYİM, VERİ VE İLHAM

"Küresel Yankılar" bölümü; dünyanın farklı coğrafyalarından iyi uygulama örneklerini, liderlerin mesajlarını ve saha deneyimlerini bir araya getirmektedir.

Bu içerik yapısı; yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda ülkeler arası öğrenme ve politika transferi açısından da değerli bir zemin oluşturmaktadır.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın güncel gıda atığı verileri ve küresel eğilim analizleri platform üzerinden erişime sunularak, karar alma süreçlerinin bilimsel temelde güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu yönüyle web sitesi; farkındalık üretmenin ötesine geçerek veri odaklı bir bilinçlendirme ve yönlendirme aracı olarak konumlanmaktadır.

2026 TEMASI: GIDA ATIĞI

2026 yılı Uluslararası Sıfır Atık Günü teması "Gıda Atığı" olarak belirlenmiştir. "Tarladan Sofraya: Önle, Azalt, Dönüştür" yaklaşımı çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla; gıda kayıp ve atıklarının önlenmesi , tedarik zincirinde verimlilik artışı , adil ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi ve paydaşlar arası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 30 Mart 2023 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen Sıfır Atık Özel Oturumu'nda ifade ettiği, "İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde topyekûn ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz." sözleri, bu yıl yürütülecek çalışmaların temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

COP31 SÜRECİYLE ENTEGRE KÜRESEL EYLEM

Sıfır Atık Vakfı, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yürüttüğü faaliyetleri yaklaşan COP31 süreciyle entegre bir çerçevede ele almaktadır.

İklim diplomasisinin giderek merkezî başlıklarından biri haline gelen sıfır atık yaklaşımı; sera gazı emisyonlarının azaltılması, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda Vakıf; ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi , çok paydaşlı yönetişim modelini yaygınlaştırmayı , politika, veri ve uygulama arasındaki eşgüdümü artırmayı amaçlamaktadır.

Web sitesi bu stratejik çerçevenin dijital merkezi olarak; bilgi, etkileşim ve eylemi bir araya getiren bütüncül bir platform işlevi görmektedir.

ORTAK GELECEK İÇİN DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI OL

Sıfır Atık Vakfı, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü öncesinde tüm bireyleri, kurumları, karar alıcıları ve özel sektör temsilcilerini bu küresel dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet etmektedir.

Sıfır atık yaklaşımı; yalnızca atık miktarını azaltmayı değil, üretim ve tüketim alışkanlıklarını yeniden tanımlayan köklü bir paradigma değişimini ifade etmektedir.

Yeni dijital platform, bu dönüşümün bilgi altyapısını güçlendiren, katılımı teşvik eden ve ortak geleceğe yönelik kolektif sorumluluğu pekiştiren stratejik bir adım olarak kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

ÖZEL WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLA