Sındırgı depreminin şiddeti kameralarda

- Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
- Deprem anı ve insanların hızla kaçış anları kameralara yansıdı.
- Üç bina yıkıldı ancak önceden boşaltıldıkları belirtildi.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, korku dolu anlara neden oldu.
Çevre illerden de hissedilen depremde vatandaşların korkuyla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.
KORKU VE PANİK
Görüntülerde, büyük korku yaşayan vatandaşların hızla kaçışmaya başladığı görülüyor.
ÜÇ BİNA TAMAMEN YIKILDI
6.1 büyüklüğündeki depremde üç bina tamamen yıkıldı.
Bu binaların ağustos ayında meydana gelen depremin ardından boşaltıldığı öğrenildi.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Sındırgı'da artçı depremler de sürüyor.
6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Sındırgı’daki 6.1’lik deprem sonrası gece boyunca 4 üzeri sarsıntılar kaydedildi:
22:50 - 4.2
22:51 - 4.0
23:04 – 4.2
01:55 – 4.0
02:30 – 4.4
03:42 – 4.3
03:48 – 4.2
05:36 – 4.0