Tansu Çiller, taziyeleri kabul etti Eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

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AA

Bir süredir diyaliz tedavisi gören 86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi sonucu vefatı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ailenin Sarıyer Yeniköy'deki evlerine gelen ziyaretçiler, taziyelerini sundu.

Taziyeleri kabul etti

Tansu Çiller de bazı ziyaretçileri kapıya kadar çıkarak uğurladı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, 3 Haziran Pazartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)