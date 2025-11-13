TBMM Genel Kurulu toplanamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis'te gündem yoğun...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 17'nci birleşimini açmak üzere Başkanlık Divanı'ndaki yerini alan TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, oturumu başlatmak için yeterli sayıda divan üyesinin bulunmadığını tespit etti.

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Bingöl, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle çalışmalara başlanamayacağını belirtti.

SALI GÜNÜ TOPLANACAKLAR

Bunun üzerine Bingöl, "Alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" ifadelerini kullanarak Genel Kurul'u kapattı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARA ARA VERİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu, bir önceki günkü birleşimini de planlanandan erken tamamlamıştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmekte olan C-130 tipi bir askeri uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu haberinin ardından, AK Parti'nin önerisi üzerine Genel Kurul çalışmalarına devam etmemişti.

Dünkü birleşim, iki RTÜK üyesi seçiminin tamamlanmasının ardından sonlandırılmıştı.