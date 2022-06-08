Tel Rıfatlı sivillerin yurda dönüş umudu Türkiye

2016 yılında PKK/YPG terör örgütünün kontrolüne giren Tel Rıfat’tan göç etmek zorunda bırakılan Suriyeliler, TSK’nın bölgeye yapacağı operasyona destek verdiklerini ifade etti.

Suriye’de PKK/YPG terör örgütünün faaliyetleri nedeniyle birçok sivil, yurdundan oldu. Şubat 2016’da yüzde 95’i Arap olmak üzere 250 bin kişinin yaşadığı Tel Rıfat ve köyleri terör örgütünün eline geçince, baskı ve sindirme politikaları arttı.

Göçe zorlanan binlerce kişi güvenli bölgelere göç etti. Yaklaşık 60 bin Tel Rıfatlı, evlerine en yakın nokta olan Azez kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından kurulan çadır kentlere yerleşti.

DHA’nın haberine göre; yıllardır hem evlerine yakın olması hem de özellikle savaş uçaklarının bombardımanından korunmak için Türkiye sınırının yanı başında bulunan çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, TSK’nın bölgeye yönelik olası harekatı ile doğdukları topraklara geri dönmeyi umut ediyor.

Türkiye’nin yardımları ile hayatlarını sürdürüyorlar

6 yılı aşkın süredir çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Tel Rıfatlılar, evlerine geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini söyledi.

Evlerinden 25 kilometre uzaklıkta, çadırda, sefalet içinde yaşadıklarını belirten Tel Rıfatlılar, Türkiye’nin yardımlarıyla hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile yüz binlerce kişinin evlerine dönmesine olanak sağlamasının kendilerini de umutlandırdığını anlatan Suriyeli siviller, Tel Rıfat ve Münbiç’e hareket düzenlenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Evlerini dönme hayali kuran Suriyeliler, eski günlerine dönmek istediklerini ifade etti.

“Tel Rıfat’a yapılacak olan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz”

Doğduğu topraklardan PKK/YPG terör örgütü tarafından zorla çıkarıldığını söyleyen ve çadır kentte yaşamına devam eden Mahmud Ammar (73), teröristlerin kontrolü sağlamasının ardından Tel Rıfat’tan ayrılarak çadırlarda yaşamaya başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır buralarda büyük eziyet çekiyoruz. Mecburen buradayız ve evimize dönmek istiyoruz. Biz buradaki çadırlarda yaşayan insanlar olarak Tel Rıfat’a yapılacak olan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sahibi olduğumuz topraklara geri dönmemizi sağlayacak olan Türkiye’ye çok teşekkür ederiz.”





“Umudumuzu korumamızın tek sebebi Türkiye”

6 yıl önce terör örgütünün baskısı ile Tel Rıfat’tan ayrıldığını, memleketinden ayrıldıktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğunun Tel Rıfat’ı sadece isim olarak bildiğini, terzilik yaptığını, terör örgütünün baskısı nedeniyle iş yeri ve evini terk ederek çadırda yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan 6 çocuk babası Yusuf El Sadi (47) ise şu sözleri kaydetti:

“Yıllardır evlerimize geri dönebilme umudu ile yaşıyoruz. Bizim bu umudumuzu korumamızın tek sebebi Türkiye. Evlerimize dönmek için bu operasyonu bekliyoruz. O eski günlerimize bir an önce dönmek istiyoruz. 6 çocuğum var, 3’ü burada doğdu. Çocuklarım Tel Rıfat’ı hiç görmedi, sadece ismini biliyorlar. Tek dileğimiz ailelerimiz ile birlikte memleketimize dönmek. Çocuklarımız çadırda değil, kendi evinde yaşasın istiyoruz.”





Çocuklar, Tel Rıfat’ın sadece ismini biliyor

Aileleriyle birlikte çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşamlarını sürdüren binlerce çocuk ise Tel Rıfat’ı sadece isim olarak biliyor.

Birçoğu çadır kentlerde dünyaya gelen, bazıları ise zorunlu göç sırasında henüz bebek olan çocuklar, ailelerinin anlattığı evlerini görebilmek için Türkiye’nin Tel Rıfat’ı teröristlerden temizlemesini beklediklerini ifade etti.