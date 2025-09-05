Türkiye'de milyonerlerin sayısı 2 milyonu aştı

Milyoner sayısı her geçen gün artıyor...

Türkiye'de gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşirken, bu durumun en somut göstergesi bankalardaki milyoner sayısının ve toplam servetlerinin rekor seviyelere ulaşması oldu.

ARTIŞ ŞÜRDÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan kişi sayısı, son bir yılda önemli bir artış gösterdi.

2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye'deki milyonerlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312'ye yükseldi.

Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya ulaştı.

Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira mevduat bulunuyor.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONERLER DE ARTIŞTA

BDDK'nın verileri, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda 1 milyon lira ve üzeri mevduatı olan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu.

Temmuz 2025 itibarıyla bu rakam, bir önceki yıla göre 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691'e yükseldi.

Bu kişilerin toplam mevduatları ise 1.3 trilyon liraya çıktı.

Yabancı milyonerlerin mevduatlarının büyük bir bölümünü yabancı para birimlerinin oluşturduğu gözlemlendi.

FORBES LİSTESİNE GİREN TÜRK MİLYARDERLER

Küresel ölçekte de benzer bir servet artışı yaşanıyor.

ABD borsalarının yükselişiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.13 trilyon dolara ulaştı.

Forbes'un 1 Eylül 2025 tarihli milyarderler listesinde Türkiye'den dört iş insanı yer aldı.

Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 731. sırasında yer alırken, onu Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak takip etti.