Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına itiraz davası 13 Ocak'ta görülecek

Dava dilekçesinde, ihraç kararının normatif ilkelere aykırı olduğu belirtildi.

Geçen kasım ayında İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın karara yönelik açtığı davanın duruşma tarihi belli oldu.

Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"İLKELERE AYKIRI"

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

DAVA 13 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

16 KASIM'DA İHRAÇ EDİLDİ

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.