Yeni anayasa için ilk toplantı tarihi belli oldu

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Anayasa konusu bir kez daha gündemde...

Türkiye, tarih boyunca pek çok anayasa değişikliği ve reform girişimi yaşamış olsa da hâlen 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kabul edilen 1982 Anayasası ile yönetiliyor.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TOPLANTI BAYRAM SONRASI

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu'nun geniş kapsamlı ilk toplantısını Kurban Bayramı sonrasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

"KOMİSYON, GENİŞ BİR İSTİŞARE ZEMİNİNDE ÇALIŞACAK"

Komisyonun geniş bir istişare zemininde çalışacağını belirten Cevdet Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok.

"TÜM PARTİLERİN ORTAK SORUMLULUĞU VAR"

Anayasa komisyonunun çalışmaları sırasında toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacağını da vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

Bu komisyon parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz.

ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için 11 kişi görevlendirdiğini belirterek, "Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar. Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz" demişti.

"HUKUKÇU ARKADAŞLARIMIZI GÖREVLENDİRDİK"

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe anayasası utancına son vereceğiz. Yeni anayasa için ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa için 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ANAYASA İÇİN GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

- AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler

- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

- AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

- AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

- AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.