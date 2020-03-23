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Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyalette, temel kamu ve belediye hizmetleri devam edecek.

AA | 23.03.2020 - 11:54..
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Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Delhi yönetimi, salgını önlemek amacıyla yeni bir tedbir aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hindistan'da, koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.

KAMU HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Hükümetin adımı, 21 Mart Cumartesi günü ülkede 80 yeni vaka görülmesinin ardından geldi.

Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede, temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek.

Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi

Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi

Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi

Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi

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