14 ilde kar yağışı başlıyor: Uzmanı tarih verdi, tek tek sıraladı…

Yapılan son uyarılara göre, Türkiye’nin 14 ilinde kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, kar yağışının hangi illerde ne zaman başlayacağını tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı.
Türkiye, dün akşamdan itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.
Meteoroloji uzmanlarının son uyarılarına göre, 14 ilde kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer, karın hangi şehirlerde ve hangi saatlerde etkili olacağını tek tek açıklayarak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bilgilendirdi.
14 İL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 14 ilde bugün kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Paylaşımında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. İşte o şehirler:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi