14 ilde kar yağışı başlıyor: Uzmanı tarih verdi, tek tek sıraladı…

Türkiye, dün akşamdan itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Meteoroloji uzmanlarının son uyarılarına göre, 14 ilde kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, karın hangi şehirlerde ve hangi saatlerde etkili olacağını tek tek açıklayarak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bilgilendirdi.

14 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 14 ilde bugün kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Paylaşımında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. İşte o şehirler: