23 Nisan’ın minik muhabiri: 6 yaşındaki İbrahim Efe objektifiyle ilgi odağı oldu

Diyarbakır’da düzenlenen 23 Nisan kutlamaları, bu yıl sahne gösterilerinin yanı sıra minik bir “gazetecinin” performansıyla da renk kazandı. Henüz 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, objektifiyle günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

KUTLAMALARIN EN KÜÇÜK TAKİPÇİSİ

Yenişehir ilçesinde valilik binası önünde gerçekleştirilen törenlerde, boynuna astığı fotoğraf makinesiyle alana gelen İbrahim Efe, gazetecilerle birlikte hareket ederek etkinliği yakından izledi.

PROFESYONELLERİ ARATMAYAN TAVIRLAR

Tören boyunca sahnedeki gösterileri, protokol üyelerini ve vatandaşların coşkulu anlarını fotoğraflayan minik çocuk, sergilediği özgüvenli tavırlarla hem katılımcıların hem de basın mensuplarının ilgisini çekti.

PROTOKOLDEN DESTEK VE HATIRA KARELERİ

İbrahim Efe’nin çabasını fark eden protokol üyeleri de bu anlara kayıtsız kalmadı. Minik “gazeteci” ile hatıra fotoğrafı çektiren yetkililer, etkinliğe farklı bir renk katan bu anlara eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliklerinde İbrahim Efe Irmak’ın performansı, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, günün en akılda kalan detaylarından biri oldu.