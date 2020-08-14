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    65 bin tarihi eser, kaçakçılık operasyonunda kurtarıldı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu. 65 bin adet tarihi eser Türkiye'de kaldı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 11:09
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    65 bin tarihi eser, kaçakçılık operasyonunda kurtarıldı

    Türkiye, tarihi eserlerini ve kültürel miraslarını korumak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

    Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu İzmir ve Manisa'da gerçekleştirildi.

    BAKANLIK VE SAVCILIK ORTAK ÇALIŞMASI

    Operasyon, İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı iş birliği ile yapıldı.

    "ESERLERİMİZ, AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA KALDI"

    Twitter hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gerçekleşen operasyon ile ilgili, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

    65 bin tarihi eser, kaçakçılık operasyonunda kurtarıldı #1

    65 bin tarihi eser, kaçakçılık operasyonunda kurtarıldı #2

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