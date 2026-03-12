Adana şalgamı AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye’nin yerel ürünleri Avrupa Birliği’nde (AB) tescil almaya devam ediyor.

Adana şalgamı, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak Türkiye’nin AB’de tescillenen 45’inci ürünü oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tescilin hem Adana hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

"YEREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Hisarcıklıoğlu paylaşımında, Adana’nın köklü lezzetlerinden biri olan şalgamın AB’den tescil almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram’ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Türkiye’nin ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda-borsa camiası olarak coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve uluslararası alanda tanınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

AB SÜRECİNDE ÇOK SAYIDA ÜRÜN VAR

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ne yönelik coğrafi işaret başvurularının sürdüğünü belirterek, 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için sürecin devam ettiğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN AB'DE TESCİLLİ ÜRÜNLERİ ARTIYOR

Adana şalgamının da eklenmesiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünleri arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Erzincan tulum peyniri, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri gibi birçok geleneksel ürün de yer alıyor.

Son tescille birlikte Adana şalgamı, Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınan yöresel ürünleri arasındaki yerini aldı.

BAKAN YUMAKLI: "HAYIRLI OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Anadolu’nun eşsiz tadı artık AB Tescilli. Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana’da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45. ürünümüz oldu. Anadolu’nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun