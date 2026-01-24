Antalya'da sağanak yağış etkisini yitirdi

- Antalya'da gece başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar sürdü, yollar göle döndü ve rögarlar taştı.
- Öğle saatlerine doğru yağış etkisini kaybetti, sular çekildi ve bazı vatandaşlar sahilde fotoğraf çekindi.
- Yağışın 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.
Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.
Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı.
SAĞANAK ETKİSİNİ YİTİRDİ
Sabah saatlerine kadar süren sağanak, ilerleyen saatlerde ise etkisini yitirdi.
Yollarda biriken suların çekildiği gözlenirken, öğle saatlerine doğru ise yağmur etkisini azalttı.
KONYAALTI SAHİLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yağış sonrası oluşan dev dalgalar da Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşların sahilde fotoğraf çekindiği, bazıların da spor yaptığı gözlendi.
Yağışın 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.