Arefe günü tarihi 2026: 2026 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün?

2026 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram takvimi de merak edilmeye başladı.

19 Şubat’ta başlayan ve manevi atmosferiyle milyonlarca kişiyi buluşturan Ramazan-ı Şerif’te Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.

Bayram öncesinde ise arefe gününün tarihi ve resmi tatil durumu gündeme geldi.

Tatil planı yapmak isteyenler, arefe gününün hangi tarihe denk geldiğini ve yarım gün olup olmadığını araştırıyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı arefesine ilişkin merak edilenler…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. Buna göre bayram, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Bayramdan bir gün önce idrak edilen arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Mevzuata göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor ve toplamda 3,5 gün resmi tatil uygulanıyor.

Ancak bayram tatilinin hafta sonu ile birleştiği yıllarda arefe gününün idari izin kapsamına alınması söz konusu olabiliyor.

2026 yılına ilişkin idari izin kararıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.