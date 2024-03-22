Artvin'de kilometrelerce kuyrukta bekleyen tırcıların iftarı Artvin'de zorlu ramazan mesailerini devam ettiren tır sürücüleri sınır kapısındaki kilometrelerce uzayan tır kuyruğunda hazırladıkları iftar sofralarında oruçlarını açıyor.

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İHA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometreleri buluyor.

Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri ailelerinden uzakta oruçlarını açıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sürücüler tır parklarını doldurunca Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan yolun kenarına park ederek sıralarını bekliyor.

"Allah bütün meslektaşlarıma kolaylık versin"

Tır kuyruğu bu kez ramazan ayına denk gelince sürücüler araçlarında kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açtılar.

20 yıllık tır şoförü Gürsel Emen (63), "Şu anda Gürcistan'a girmek için sıra bekliyorum Hopa'dayız. 48 saattir sıranın gelmesi için bekliyorum. Sanırım 24 saat yine beklemem gerekecek. Hava güzel olunca araçlarımızda iftar açıyoruz. Yağmurlu olursa restoranlarda iftarımız açıyoruz. Bizde bugün iftarımızı Hopa'da açacağız. Yemeğimizde bugün balık var, yanında salatamız var. Allah hereksin niyetini kabul etsin. Tırcılık macera işi, para kazanmadan yada az kazanarak isteyen buyursun yapsın. Zorluğu var, katlanmak lazım. Allah bütün meslektaşlarıma kolaylık versin" dedi.

Mehmet Öz (52) ise "Son yıllarda gümrük kapıları çok yoğun, Azerbaycan'a gitmek için Hopa'da sıra bekliyorum. Ramazan dolayısıyla iftar saati yaklaştı. Bugün Allah'a şükür yağmur yağmıyor. Bizim için büyük avantaj, iftarımızı burada açacağız. Tırıcılık zor, aileden uzaksın, bir nevi gurbet. Biz alıştık, bu meslek hastalık gibi. Arkadan gelen gençlerimiz bu işi tercih etmiyor. Bütün arkadaşlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)