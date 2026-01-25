Abone ol: Google News

Bartın'da asker uğurlama eğlencesinde 15 kişiye zehirlenme şüphesi

Bartın'da asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 07:07
Bartın'da asker uğurlama eğlencesinde 15 kişiye zehirlenme şüphesi
  • Bartın'daki asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • İkram edilen yemekten sonra kusma ve mide bulantısı yaşayan kişiler tedavi altına alındı.
  • Sağlık durumları iyi olan kişilerin zehirlenme nedeni araştırılıyor.

Bartın Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ikram edilen yemeğin ardından 15 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle Bartın Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

15 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 15 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

