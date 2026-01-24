Bergama’da pazar alanı alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde cumartesi günleri kurulan semt pazarı, altyapı yetersizliği ve çevre kirliliği sorunlarıyla gündemde. Yağışların ardından pazar alanında oluşan su birikintileri ve çamur, vatandaşların geçişini adeta işkenceye dönüştürüyor.

YAĞMUR SONRASI GEÇİŞ NEREDEYSE İMKANSIZ

Pazarın kurulduğu alanın aynı zamanda otopark ve yaya geçiş güzergâhı olarak kullanılması, yağışlı havalarda büyük sorunlara yol açıyor. Zeminde oluşan derin çukurlar ve göletler nedeniyle vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler risk altında kalıyor. Mahalle sakinleri, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek kalıcı bir çözüm talep ediyor.

SİT ALANI ENGELİ, ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRIYOR

Pazar alanının Maltepe Tümülüsü sit alanı sınırları içerisinde yer alması nedeniyle asfalt veya beton uygulaması yapılamıyor. Daha önce belediye ekipleri tarafından mıcır dökülerek geçici iyileştirme sağlandığı ancak yaklaşık bir yıldır bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade ediliyor. Vatandaşlar, düzenli bakım ve alternatif çözümler üretilmesini istiyor.

PAZAR SONRASI ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR

Bölge sakinlerinin bir diğer şikâyeti ise pazarın sona ermesinin ardından ortaya çıkan çevre kirliliği. Tezgâhlardan geriye kalan sebze-meyve atıkları ile ambalaj çöplerinin gelişi güzel bırakılması, mahallede kötü görüntü ve kokuya neden oluyor. Vatandaşlar, temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TOPLU ÇÖP ALANI

Pazarcı esnafı ise kirliliğin önüne geçilebilmesi için pazar alanında belirli noktalara “toplu çöp alanı” oluşturulmasını öneriyor. Atıkların tek merkezde toplanmasının hem çevre kirliliğini azaltacağını hem de temizlik çalışmalarını kolaylaştıracağını belirten esnaf, belediyeden bu konuda adım atmasını bekliyor.