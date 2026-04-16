Birçok bölgede yağışlar devam ediyor: Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hafta boyunca sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyredecek.

Ancak yağmur bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.

Özellikle güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle güneybatı ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 20-27 derece aralığında ölçülecek; batı kesimlerde ise daha ılıman değerler kaydedilecek.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Cuma günü yağışlı havanın batıdan doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı bölgelerde 18-25 derece, iç ve doğu kesimlerde ise 20-30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde en yüksek sıcaklıkların 27-30 dereceye yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

MGM'DEN YEREL DOLU RİSKİ UYARISI

Cumartesi günü yağışların yoğunlaşarak İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünü kapsaması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaklar ile birlikte yerel dolu riski de öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 15-24 derece bandında olacağı, doğu kesimlerde biraz daha serin hissedileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ DOĞU'DA DEVAM EDECEK

Yağışlı havanın doğu bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanakların etkili olmayı sürdüreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 16-23 derece, doğuda ise 12-20 derece aralığında ölçüleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu için iç kesimlerde serin bir hava görüleceği değerlendiriliyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE BAHAR HAVASI YAŞANACAK

Pazartesi günü yağışların ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor.

Batı ve iç kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıdan doğuya doğru 14-22 derece bandında seyredeceği; bazı kuzeydoğu illerinde daha düşük değerler görülebileceği tahmin ediliyor.

