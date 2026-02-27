Bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan-ı Şerif'te ilk haftayı geride bırakan Müslümanlar, bayrama gün sayıyor.

Oruç ibadetini yerine getiren Müminler, iftarın ardından teravih ibadetini de yerine getiriyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? Teravih namazı saat kaçta? İşte 27 Şubat 2026 illerin akşam ezanı ve iftar saatleri...

27 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATİ

İstanbul: 18.59

Ankara: 18.44

İzmir: 19.09

TERAVİH SAATİ

İstanbul: 20.18

Ankara: 20.02

İzmir: 20.24

Diğer illerin ezan vakitleri - Diyanet