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    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı

    Trafik kazasında devrilen tır bariyerlerden şarampole yuvarlanınca, tırın içerisindeki binlerce tavuk telef oldu.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 14:47
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    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #1

    Bursa-Ankara karayolunda tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı.

    Bursa’dan İnegöl’e giden canlı tavuk yüklü tırın şoförü Ufuk D., kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    CAN PAZARI

    Tırın bariyerlerin üzerinden şarampole yuvarlandığı kazada can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    5 BİN TAVUK TELEF OLDU

    Tavuk yüklü tırda bulunan 15 bin tavuğun yaklaşık 5 bini telef oldu. Tavukların bulunduğu tır uzun uğraşlar neticesinde düştüğü yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

    Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Bursa-Ankara yolunda bölge trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #2

    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #3

    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #4

    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #5

    Bursa'da tavuk yüklü tır şarampole yuvarlandı #6

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