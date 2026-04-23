Çocuklara müjde: 23-26 Nisan'da sinema biletleri 120 TL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye genelinde yüzlerce sinema salonunda çocuklara özel bir kampanya hayata geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin girişimiyle, 23-26 Nisan tarihleri arasında sinema biletleri 120 liradan satışa sunulacak.

Çocukların bayram sevincini kültür ve sanatla iç içe, neşeli ve unutulmaz anlarla yaşamalarını hedefleyen uygulama, Türkiye'nin dört bir yanındaki sinema salonlarını kapsıyor.

HERKES DAVETLİ

Bakan Ersoy, aileleri de bu sevince ortak olmaya çağırarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz."