Yurdun büyük bölümü yağmurun etkisinde: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke büyük ölçüde parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyor.

Bazı bölgelerde yağışlı geçecek, özellikle iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara rastlanacak.

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer biraz altında seyredecek.

YEREL YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE DEVAM EDECEK

Cuma ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Batı ve güney bölgelerde daha çok güneşli bir hava yaşanacak.

Sıcaklıklar gündüz 15-25 derece bandında, gece ise 5-15 derece arasında değişecek.

Özellikle güneybatı ve güneydoğu illerinde daha ılık bir hava hissedilecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK RİSKİ ARTIYOR

Cumartesi günü parçalı bulutlu hava devam ederken, Karadeniz'in doğusunda, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış riskinin artması bekleniyor.

Batı illerinde daha az bulutlu ve yağışsız bir gün öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin önceki güne benzer şekilde seyredeceği; iç kesimlerde 18-22 derece, kıyılarda ise 20-25 derece civarında ölçüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILIYOR

Pazar günü yağışlı havanın da etkisiyle özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı olabileceği öngörülüyor.

Batı ve güneybatı bölgelerinde ise genellikle parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın, kuzeybatıda yer yer hafif düşük seyredebileceği değerlendiriliyor.

YAĞMUR BATIDA DA ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın doğu ve kuzeydoğu kesimlerden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve iç bölgelerde yerel sağanaklar öngörülüyor.

Gündüz sıcaklıkların 18-26 derece aralığında değişeceği, gece serinliği hissedileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR AZALMAYA BAŞLAYACAK

Salı günü yağışların azalması, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde kalan sağanak ihtimali dışında çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı, iç ve kuzey bölgelerde hafif serin kalabileceği tahmin ediliyor.

