Denizli’de köy camisi icralık oldu

- Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde, mahalleli tarafından bağışla yapılan caminin bir kısmı ve avlusu icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldı.
- Bu alan, caminin aktif kullanımda olan kısımlarını ve mahallenin içme suyunu sağlayan kuyuyu da içeriyor.
- Karar, mahallede büyük tepki ve endişeye yol açtı.
Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde bulunan eski caminin hasarlı olması nedeniyle yıkılmasının ardından, 2000 yılında mahalle sakinleri yeni cami yapımı için bir araya geldi. Dönemin muhtarı Osman Yüncü öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, 12 kişi arazilerini gönüllü olarak bağışladı.
Bağışlanan arsalar üzerine inşa edilen cami, 2001 yılında tamamlanarak ibadete açıldı ve o tarihten bu yana mahallenin tek ibadethanesi olarak hizmet verdi.
25 YIL SONRA İCRA ŞOKU
Aradan geçen yaklaşık 25 yılın ardından, bağışçılardan birine ait şahsi icra borcu nedeniyle, caminin bir bölümünü ve avlusunu kapsayan alanın icradan satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Satış kapsamına giren alanın, caminin aktif olarak kullanılan bölümlerini içerdiği öğrenildi.
İÇME SUYU KUYUSU DA RİSK ALTINDA
Satışa çıkarılan alanın içerisinde, mahallenin içme suyunun karşılandığı sondaj kuyusunun da bulunduğu belirtildi. Mahalle sakinleri, bu kuyunun köydeki vatandaşların temel su ihtiyacını karşıladığını ve satışın gerçekleşmesi halinde ciddi bir mağduriyet yaşanacağını ifade etti.
MAHALLELİ YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR
Mahalle sakinlerinden ve caminin yapım sürecinde görev alan eski muhtar Osman Yüncü, yaşanan duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
Bu cami köylünün kendi imkânlarıyla, hayır amacıyla yapıldı. Köyümüzde başka bir cami ya da kamuya ait bina yok. İcra nedeniyle camimizin bir bölümünün satılması kabul edilemez. Yetkili kurumlardan, hem camimizin hem de içme suyu sondajımızın kurtarılması için destek bekliyoruz.