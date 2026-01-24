Denizli’de köy camisi icralık oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde bulunan eski caminin hasarlı olması nedeniyle yıkılmasının ardından, 2000 yılında mahalle sakinleri yeni cami yapımı için bir araya geldi. Dönemin muhtarı Osman Yüncü öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, 12 kişi arazilerini gönüllü olarak bağışladı.

Bağışlanan arsalar üzerine inşa edilen cami, 2001 yılında tamamlanarak ibadete açıldı ve o tarihten bu yana mahallenin tek ibadethanesi olarak hizmet verdi.

25 YIL SONRA İCRA ŞOKU

Aradan geçen yaklaşık 25 yılın ardından, bağışçılardan birine ait şahsi icra borcu nedeniyle, caminin bir bölümünü ve avlusunu kapsayan alanın icradan satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Satış kapsamına giren alanın, caminin aktif olarak kullanılan bölümlerini içerdiği öğrenildi.

İÇME SUYU KUYUSU DA RİSK ALTINDA

Satışa çıkarılan alanın içerisinde, mahallenin içme suyunun karşılandığı sondaj kuyusunun da bulunduğu belirtildi. Mahalle sakinleri, bu kuyunun köydeki vatandaşların temel su ihtiyacını karşıladığını ve satışın gerçekleşmesi halinde ciddi bir mağduriyet yaşanacağını ifade etti.

MAHALLELİ YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Mahalle sakinlerinden ve caminin yapım sürecinde görev alan eski muhtar Osman Yüncü, yaşanan duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: