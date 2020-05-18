DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında

Sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adıyla provokasyonlara imza atan, terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alınırken, Kulaçoğlu'na CHP ve DHKP-C'den destek geldi.

Terör örgütü propagandası yaptığı kaydedilen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"İSİMSİZLER HAREKETİ" ADI ALTINDA PROVOKASYONLAR

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun polisten yediği ayar

4 YIL ÖNCE DE GÖZALTINA ALINDI, POLİSE KAFA TUTTU

2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra 15 Temmuz'da da provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

CHP VE DHKP-C'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Terör örgütü propagandası yaptığı kaydedilen Kulaçoğlu'na, CHP ve DHKP-C sahip çıktı. Twitter'da DHKP-C ve CHP'liler tarafından Kulaçoğlu lehine birçok destek mesajı atıldı.