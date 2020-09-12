Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Muhittin Başkanımız iyiye gidiyor

Muhittin Böcek hakkında iyi haberler almaktan mutluluk duyduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye gelerek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Böcek'e acil şifalar diledi.

Böcek'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Değerleri yükseliyor" diyerek, şunları söyledi:

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

"İnşallah tez zamanda iyileşir. Aramıza döner, görevine başlar. Sağolsun Sağlık Bakanımız (Fahrettin Koca) başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz, yöneticilerimiz, diğer hastanelerden hekimlerimiz herkes büyük bir çaba sarfetti, ediyor da. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Muhittin Başkanımız iyiye gidiyor ViDEO

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak ve daha sonra normale dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da yakından takip ediyor."

Sağlık Bakanı Koca'nın her kabine toplantısında Böcek'in durumuna ilişkin kendilerini bilgilendirdiği de aktaran Çavuşoğlu, Böcek'in tez zamanda iyileşmesi temennisinde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.