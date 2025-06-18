Duvarlarından kan akıyor; Bu mağarayı duyan gitmek istiyor...

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Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Altılar köyünde, Karacadağ’ın eteklerine uzanan bir mağara var: Kırmızı Mağara.

Kulu ilçe merkezine yaklaşık 18 km uzaklıkta.

Çok fazla kişi bilmese de doğayla iç içe olmayı sevenler ve fotoğraf tutkunları için tam bir keşif noktası.

Adı gibi kendisi de oldukça dikkat çekici.

Bu mağarayı sadece doğal yapısıyla anlatmak eksik olur. Çünkü buranın bir de hüzünlü bir aşk hikâyesi var.

KIRMIZI MAĞARA EFSANESİ

Efsaneye göre, Zöre adında genç bir göçmen kız, bu mağarada bir delikanlıya aşık oluyor. Ne var ki bu aşk aileler tarafından kabul görmüyor. Sonu da ne yazık ki çok acı...

Ailesi Zöre'yi bu mağaradan atarak cezalandırıyor. Genç kız orada can veriyor.

O günden sonra mağaranın duvarlarındaki kırmızılık onun dökülen kanıyla, mağaranın nemi ise sevdiğinin gözyaşlarıyla özdeşleştiriliyor.