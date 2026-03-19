Edirnekapı Şehitliği’nde bayram öncesi hüzünlü anlar

Ramazan Bayramı yaklaşırken, şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okuyan ve dualar eden aileler, kabirleri sulayıp çiçekleri sularken duygu dolu anlar yaşadı. Her yıl tekrarlanan bu ziyaret, aileler için hem bir anma hem de buruk bir bayram geleneği niteliğinde.

ACILAR BAYRAMDA DA TAZE

Şehit babası Osman Beki, 2016’da Hendek operasyonunda şehit düşen oğlunu anarak, “Her yıl olduğu gibi bayram öncesi yine şehitlerimizi ziyarete geldik. Oğlum şehit düştüğü günün akşamı bir oğul doğdu. Bayramlarımız buruk geçiyor. İki evladı var; biri 14, biri 10 yaşında” dedi.

Emekli asker eşiyle şehitliğe gelen Hayriye Kantar ise, “Burada iki şehidimiz var, her yıl ziyarete geliyoruz. Çok acı bir duygu. Allah ailelerine sabır versin” ifadelerini kullandı.

Emekli astsubay Şükrü Kantar da, 1993’te şehit olan iki askerini anarak, “Her bayram ve her fırsatta ailemle buraya geliyoruz. Kendi evlatlarım gibi görüyorum onları. Allah milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Ziyaretler, şehit aileleri için hem bir minnet hem de duygusal bir buluşma niteliği taşıyor. Şehitliğin sessizliği, bayram öncesi buruk bir saygı ve hatırlama atmosferiyle doldu.