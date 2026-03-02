Erzincan’da yamaçtan kopan kayalar yola düştü

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Alp köyü mevkisinde dağlık alanda gevşeyen kaya parçaları aniden yerinden koparak karayoluna savruldu.

YOLA DÜŞEN KAYALAR PANİĞE NEDEN OLDU

Bu sırada bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü, yola düşen kayaları fark ederek fren yaptı ve aracını güvenli bir noktaya çekti.

Olayda yaralanan olmazken, araçta da hasar oluşmadığı öğrenildi. Kaya parçalarının yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, özellikle dağlık ve eğimli kesimlerde seyreden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.