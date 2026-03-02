Türkiye - Sırbistan basketbol maçı kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak!

FIBA Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri C Grubu’nda heyecan İstanbul’a taşınıyor.

İlk üç maçını kazanarak grubunda avantajı eline alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belgrad’da 82-78 mağlup ettiği Sırbistan’ı bu kez sahasında konuk edecek.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, parkeden galibiyetle ayrılması halinde ikinci turu garantileyecek.

Kritik mücadele öncesinde basketbolseverler maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor.

Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlılar, 2 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleye, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00’de başlayacak.

Basketbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.