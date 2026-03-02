Yurtta hava durumu: Doğuda kış, batıda bahar yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde soğuk hava kütlesinin etkisi devam ediyor.

Ancak batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda hafif artış eğilimi gözleniyor.

BUGÜN DÜŞÜK SICAKLIKLAR HİSSEDİLECEK

Bugün, Kuzeydoğu kesimler yağışlı; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Diğer bölgelerde hava parçalı-az bulutlu görülecek.

Sıcaklıklar batıda -1 ile 12 derece civarında, doğu ve iç kesimlerde daha düşük değerler kaydedilecek.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz içlerinde çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR DEVAM EDİYOR

Salı günü genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.

Yağışın sınırlı kalacağı, ancak yüksek kesimlerde hafif kar ihtimalinin olduğu öngörülüyor.

Sıcaklıkların yükselme eğiliminde olduğu, batı ve iç kesimlerde 2 ile 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerde ise havanın hala soğuk seyredeceği değerlendiriliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışların azalacağı, ancak Karadeniz kıyıları ve doğu kesimlerde hafif yağış ve kar ihtimalinin olduğu öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 0 ile 10 derece, iç ve doğuda -2 ile 8 derece civarında dalgalı seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı merkezlerde hissedilen soğuk havanın devam edeceği değerlendiriliyor.

BULUTLU HAVA GÖRÜLECEK

Perşembe günü bulutluluğun artması ve bazı bölgelerde yağışların görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak hafif düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Batı kesimlerde 1 ile 10 derece, doğuda -1 ile 5 derece bandında sıcaklıkların hakim olacağı öngörülüyor.

Bazı illerde karla karışık yağmur ihtimali değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK

Cuma günü parçalı bulutlu havanın devam etmesi, günün yağışsız geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların batıdan doğuya doğru hafif artış göstereceği, ancak genel olarak mevsim normalleri altında kalacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAMİNLERİ:

2 Mart Pazartesi:

3 Mart Salı:

4 Mart Çarşamba:

5 Mart Perşembe:

6 Mart Cuma: