Erzurum’da kar hayatı durma noktasına getirdi

Erzurum’da son yılların en kuvvetli kar yağışlarından biri yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Cadde ve sokaklar tamamen beyaza bürünürken, park halindeki araçlar kar yığınlarının içinde kayboldu.

Sürücüler araçlarını park ettikleri yerden çıkarmakta zorlanırken, bazı yollarda ulaşım zaman zaman aksadı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmadı.

EKİPLER SAHADA, VATANDAŞLAR TEMİZLİKTE

Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyerek günlük yaşamın aksamaması için çaba gösterdi.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ AŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Yakutiye: 58 santimetre

Aziziye: 32 santimetre

Palandöken: 30 santimetre

Kayak merkezlerinde ise rakamlar daha da yükseldi. Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı’da 177 santimetre olarak ölçüldü.

Yoğun kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.