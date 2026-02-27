Erzurum’da kar hayatı durma noktasına getirdi

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı bazı ilçelerde yarım metreyi aşarken Palandöken’de 2,6 metreye ulaştı.
Erzurum’da son yılların en kuvvetli kar yağışlarından biri yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Cadde ve sokaklar tamamen beyaza bürünürken, park halindeki araçlar kar yığınlarının içinde kayboldu.
Sürücüler araçlarını park ettikleri yerden çıkarmakta zorlanırken, bazı yollarda ulaşım zaman zaman aksadı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmadı.
EKİPLER SAHADA, VATANDAŞLAR TEMİZLİKTE
Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyerek günlük yaşamın aksamaması için çaba gösterdi.
KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ AŞTI
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Yakutiye: 58 santimetre
Aziziye: 32 santimetre
Palandöken: 30 santimetre
Kayak merkezlerinde ise rakamlar daha da yükseldi. Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı’da 177 santimetre olarak ölçüldü.
Yoğun kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.