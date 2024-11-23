Eskişehir'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminleri sonrası Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.

DOLU YAĞDI

Kurak geçen günler sonrası gelen yağışlar vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

Ayrıca, kentte sağanağın ardından şiddetli rüzgârla birlikte dolu yağışı meydana geldi.

Vatandaşların doludan etkilenmemek için şemsiye kullandığı görülürken, trafikte oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor