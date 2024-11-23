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Eskişehir'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Kentte şiddetli rüzgarla birlikte dolu yağışının etkili olması sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise doludan etkilenmemek için şemsiye kullandı.