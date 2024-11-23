Eskişehir'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminleri sonrası Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.
DOLU YAĞDI
Kurak geçen günler sonrası gelen yağışlar vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.
Ayrıca, kentte sağanağın ardından şiddetli rüzgârla birlikte dolu yağışı meydana geldi.
Vatandaşların doludan etkilenmemek için şemsiye kullandığı görülürken, trafikte oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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