Giresun yaylaları mart ayında beyaz örtüyle görsel şölen sundu

Giresun’un yüksek kesimlerinde hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı, 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nı adeta beyaz bir cennet haline getirdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin turistik noktalarından birini tamamen kaplarken kar kalınlığı, bazı yerlerde 2 metreye ulaştı.

DRONE İLE KAYDEDİLEN BEYAZ GÜZELLİK

Çam ağaçlarının üzerini örten kar tabakası ve yaylanın bembeyaz manzarası, drone kameralarıyla kaydedilerek eşsiz görüntüler oluşturdu. Yerel yetkililer, ortaya çıkan manzaranın Giresun yaylalarını kış turizmi açısından daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

YOLLAR AÇILIYOR

Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri, Kulakkaya Yaylası ve bağlı obalarda kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaylaların güvenli ulaşımı için çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladı.