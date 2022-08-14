Dedelerinden kalma fotoğrafçılık mesleğini değerlendiren aile, evlerini ve bahçelerini adeta fotoğraf platosuna çevirdi. Doğu Karadeniz’de tek olan plato, çiftlerden yoğun ilgi görüyor.

Gümüşhane'nin Yeşilyurt ilçesi düğün çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Köy evlerini dedelerinden kalma fotoğrafçılık mesleğinde değerlendiren aile, evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bahçelerine kurdukları insan eline benzeyen platformda fotoğraf çekimi için gelen çiftleri el üstünde tutma mesajı veriyor.

Doğu Karadeniz'de tek olma özelliği taşıyor

Doğa ile iç içe olan evlerini fotoğraf çekimine uygun şekilde tasarlayan aile, bahçelerinin yanı sıra odalarını da stüdyo olarak kullanıyor.

Ailenin sosyal medyada reklam yapmalarının ardından Doğu Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyan platforma yoğun ilgi gösterilmeye başladı.

Gümüşhaneli aile köy evlerini fotoğraf platosuna çevirdi VİDEO



"Sosyal medyada gören ve ilgi duyanlar çok fazla"

Fotoğraf platosu haline getirdikleri evlerinin bahçesinde bulunan el şeklindeki platformun yurtdışında örneklerinin olduğunu ancak Doğu Karadeniz’de tek olma özelliği taşıdığını dile getiren fotoğrafçı Furkan Gürses, “Gümüşhane’de bir eksiklik olarak gördüğümüz için hava koşullarını ve mekan arama sorunlarını ortadan kaldırmak için böyle bir fotoğraf platosu oluşturduk. 3. nesil fotoğrafçıyım ben bu dedemizden kalan bir meslek, babamızın öncülüğünde bu mesleği yapıyoruz. Hem sosyal yaşantımızı bu ortamda sürdürüyoruz hem de hava şartlarından dolayı böyle bir plato kurma gereksinimi duyduk.

Gümüşhane’de mekan arama sorununu ortadan kaldırmak için, yaylalar ve doğal güzellikler çok ama düğün gününe yetiştirilmesi için ve gelinle damatları çok yormamak için böyle bir ortam kurduk. Ekibimizle birlikte konseptleri araştırdık, Doğu Karadeniz’de böyle bir tasarım yok. Japonya’da böyle bir tasarım var ve orada çok fazla ilgi görüyor. Biz de bunu şehrimize katmak istedik. Sosyal medyada gören ve ilgi duyanlar çok fazla. Gelip görmek, gezmek isteyenler oluyor" dedi.

"Gerçekten güzel bir mekan"

İHA2nın aktarımıa göre; plato ile ilgili fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü ve bu yüzden tercih ettiğini anlatan Merve Demirci de, “Şu an düğünüm için buradayım düğün çekimleri için burayı tercih ettik. Çekim için geldiğimiz mekan gerçekten güzel bir mekan arkadaşlar ev yapmışlar, salıncak kurmuşlar ayrıca el figürü bulunuyor” diye konuştu.





















