Hava 40, burası 13-14 derece: Serinlemek isteyen gidiyor

Kavurucu sıcaklar, yurdun dört bir yanında etkili...

Vatandaşa ter döktüren hava durumu, il il etkisini arttırıyor.

Çankırı’da hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı yaz günlerinde vatandaşlar, yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası’nda serinliyor.

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, yıl boyunca 13-15 derece arasında sabit kalan sıcaklığıyla dikkat çeken ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada hem serinliyor hem de tarihle iç içe zaman geçiriyor.

Serinlemek için mağarayı tercih ettiğini belirten Ali Softa, "Çankırı’da hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için serinlemek amacıyla Tuz Mağarası’na geliyoruz. Burası, yerin 150 metre altında olduğu için oldukça serin bir yer. Yaz aylarında adeta buzdolabı gibi bizi serinletiyor. Aşırı sıcaklardan bunaldığımda buraya geliyorum. Gerçekten çok serin ve çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek alanları da var. Şehirde soğuk su içince hasta oluyoruz ama burada doğal bir serinlik olduğu için hiçbir zararı olmuyor. Hem serinliyoruz hem de tarihi güzelliklere tanıklık etmiş oluyoruz" dedi.

Tuz Mağarası’nın serinliğinin yanı sıra şifalı etkiler sunduğunu söyleyen Reyhan Ateş ise, "Burası yaz aylarında çok serin, adeta buzdolabı gibi. Hem soğuk hem de şifalı bir yer. Bu mağara senelerdir hep serin olur. Aynı zamanda astım ve KOAH gibi nefes darlığı olanlara da iyi geliyor. Keloğlan’ın eşeğinin de burada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.