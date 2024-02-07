Isparta'da sinir krizi geçirdi: Tencere, bıçağı balkondan fırlattı Isparta’da sinir krizi geçiren alkollü şahıs, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Isparta merkeze bağlı Batıkent Mahallesi 5741 Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında, Ömer Faruk G. (22) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Balkondan tencere bıçak fırlattı

Evinin balkonuna çıkarak elinde bulunan kesici aletle intihara teşebbüs eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplere balkondan tencere, tava ve bıçak fırlattı.

Hastaneye kaldırıldı

Psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek balkondan indirildi ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)