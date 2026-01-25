İstanbul Anadolu Yakası'nın yükseklerinde sis etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Sisin etkisinin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluştururdu.