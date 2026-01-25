İstanbul Anadolu Yakası'nın yükseklerinde sis etkili oldu

- İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
- Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sis, görüş mesafesini düşürdü.
- Sis, mahallede sokak lambalarıyla birleşerek farklı bir görüntü oluşturdu.
İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.
YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ
Sisin etkisinin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.
Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluştururdu.