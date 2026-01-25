Abone ol: Google News

İstanbul Anadolu Yakası'nın yükseklerinde sis etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Şehrin genelinde açık bir hava görülürken, rakımı yüksek noktalar sis altında kaldı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 06:22
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
  • Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sis, görüş mesafesini düşürdü.
  • Sis, mahallede sokak lambalarıyla birleşerek farklı bir görüntü oluşturdu.

YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Sisin etkisinin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluştururdu.

