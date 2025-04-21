İstanbul Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikametinde yol çalışması
AA

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda oturanları yakından ilgilendiren haber..

Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

YOL 12 SAAT TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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