İstanbul'da düğün konvoyu magandaları trafiği tehlikeye attı

Trafikte kurallara uyulması, çeşitli olumsuzlukların önüne geçilmesinde en büyük etken.

Sürücülerin trafikte hem kendi can güvenliklerini hem de diğer insanların hayatını koruyabilmeleri için dikkatli, bilinçli ve sorumlu davranmaları büyük önem taşıyor.

Trafik kurallarını ihlal eden düğün konvoylarına bir yenisi İstanbul'da eklendi.

DÜĞÜN KONVOYU, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir düğün konvoyundaki bazı araç sürücüleri, zaman zaman tehlikeli manevralar yaptı.

Trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülerin ilerleyişini olumsuz etkileyen konvoy, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, konvoy halinde ilerleyen araçların hatalı şerit ihlalleri yaptığı ve trafiğin akışını bozduğu anlar dikkat çekti.