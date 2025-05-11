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İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 1 ölü

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 1 ölü Tuzla'da D100 karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak savrulmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapatılan D100 İstanbul istikameti otomobilin çekici ile kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.