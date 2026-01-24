JAK köpeği Ocak, 8 yılda 48 canı enkazdan hayata bağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2017 yılında göreve başlayan ve bugün 12 yaşında olan JAK köpeği Ocak, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında enkaz, arazi ve kapalı alanlar dâhil birçok zorlu ortamda görev yaptı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca aktif görev alan Ocak, çok sayıda operasyonda kritik rol üstlendi.

UZMANLIK EĞİTİMİYLE SAHAYA HAZIRLANDI

Ocak’ın eğitmeni ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Turan, başarılı arama kurtarma köpeğinin eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Turan, Ocak’ın 2017 yılında Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) 5 ay süren Arama Kurtarma Branş Kursu’nu başarıyla tamamladığını, ardından Antalya’da göreve başladığını belirtti.

Ocak’ın betonarme enkaz, kapalı alan, arazi, toprak altı, çığ (kar) altında ve araç içlerinde canlı insan arama eğitimleri aldığını aktaran Turan, bu donanımın sahadaki başarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMNLERİNDE KAHRAMANMARAŞ'TA GÖREV ALDI

JAK köpeği Ocak’ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyen Turan, Antalya bölgesinde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik operasyonlarda da aktif rol aldığını kaydetti. Ocak’ın görev süresi boyunca toplam 48 canlıyı bularak kurtarılmalarını sağladığı bildirildi.

EMEKLİ OLDU AMA HALEN EKİBİN PARÇASI

2024 yılı Şubat ayında emekliye ayrılan Ocak, şu anda Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bakım ve gözetim altında yaşamını sürdürüyor. Turan, “Ocak emekli oldu ancak hâlâ bizim ekibimizin bir parçası. Onunla aynı ekipte görev yapmış olmak bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.