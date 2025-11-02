Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

- Karabük'te bir apartman dairesinde yangın çıktı ve itfaiye tarafından söndürüldü.
- Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak’ta 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1’inci kattaki dairede yangın çıktı.
YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.