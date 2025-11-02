Abone ol: Google News

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 06:31
Karabük'te akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak’ta 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1’inci kattaki dairede yangın çıktı.

YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

