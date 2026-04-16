Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı

Karaman'da akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta Emin Ü. idaresindeki 70 FL 349 plakalı kamyonet ile İsa T. (67) yönetimindeki 70 ABJ 611 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

KAZADA KARI KOCA ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobil sürücü İsa T. ile yanındaki eşi Gülseren T. (54) araç içerisinde sıkışırken, kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan karı koca, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.