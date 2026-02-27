Kars’ta kara saplanan ambulanslar kurtarıldı

Kars’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Merkeze bağlı Tazekent ve Yağbasa köylerinde rahatsızlanan vatandaşlara müdahale için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda ilerleyemedi.

Görüş mesafesinin düştüğü ve yolların kapandığı bölgede ambulanslar kara saplanarak mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle kapalı yolları açan ekipler, yoğun çaba sonucu ambulanslara ulaştı.

Saplandıkları kardan çıkarılan ambulanslar, İl Özel İdaresi araçlarının öncülüğünde köylere yönlendirildi. Böylece sağlık ekipleri hastalara zamanında müdahale etme imkânı buldu.

HASTALAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Kurtarma çalışmasının ardından sağlık ekipleri, vakalara müdahale ederek hastaları Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk etti.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.