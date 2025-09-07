Abone ol: Google News

Kütahya’da yıldırım, orman yangını çıkardı: 8 dekar alan zarar gördü

Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangından 8 dekar alan zarar gördü.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 16:37
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korkutan anlar...

Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi.

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı.

8 DEKAR ORMANLIK ALAN YANDI

Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangından yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

