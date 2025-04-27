Manisa'da viyadük inşaatında demir çöktü: 9 yaralı

DHA
Manisa'da Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi.
Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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