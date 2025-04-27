Manisa'da viyadük inşaatında demir çöktü: 9 yaralı
DHA

Manisa'da Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi.

Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
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