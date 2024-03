İHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de düzenlenen ’12 Mart Erzurum İftar Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Erzurum Konfederasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sırtımızı milletimize yasladık”

Programda konuşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Erzurum’un kurtuluşunun yıldönümü. Erzurum’un yiğitlerinin yazdığı kahramanlık destanı ebediyete kadar yaşayacak olan İstiklal Marşı’mıza da ilham olmuştur. Bugün aynı zamanda, İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin yıldönümü. Biz sizlerle birlikte nice zorlukları aştık, nice engellerin üstesinden geldik. Ama durmadık, yılmadık her zaman davamız, hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye oldu. 81 ilimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretiyle çalıştık, çabaladık. Gece gündüz demedik, milletimizin zor gününde, her anında hep yanında olduk. İşte asrın felaketinde 11 ilde üç ayda 180 bin konutun yapımını başlattık. Elazığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. Manavgat’ta tarihin en büyük yangınını yaşadık. Orada vatandaşlarımıza bir söz verdik. 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz sizlere teslim edeceğiz dedik. Sözümüzü tuttuk. Ardından Kastamonu’da Giresun’da seller olduğunda vatandaşımızla el ele verip hızlı bir şekilde ayağa kaldırdık. İzmir’de deprem olduğunda İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. Hiç bir zaman bahanelerin arkasına sığınmayı seçmedik. Her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük. Sırtımızı milletimize yasladık”