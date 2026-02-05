Ramazan kolisi fiyatları 2026: ŞOK, Carrefoursa, Migros…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketlerde hazırlıklar hız kazandı.

Farklı bütçelere hitap eden Ramazan kolileri de raflardaki yerini almaya başladı.

Temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri, hem kendi ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverler tarafından ilgi görüyor.

ŞOK, Migros, CarrefourSA, A101 ve diğer zincir marketlerin sunduğu seçenekler arasında en uygun ve en dolu paketleri tercih etmek isteyen tüketiciler, market market karşılaştırma yapmaya başladı.

Peki, bu yıl Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL?

2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Ramazan kolisi fiyatları marketlere ve paket içeriklerine bağlı olarak ortalama 400 TL ile 900 TL arasında değişirken, büyük ve “mega” olarak adlandırılan paketlerde bu rakam 1.100 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Anpa Gross Ramazan Kolisi Fiyatları

Mega Erzak Paketi: 1.150 TL

Süper Erzak Paketi: 800 TL

ŞOK Market Ramazan Kolisi Fiyatları

550 TL

Migros Ramazan Kolisi Fiyatları

Ramazan Bereket Paketi: 499,95 TL

Ramazan Lezzet Paketi: 799,95 TL

Carrefoursa Ramazan Kolisi Fiyatları

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 499,95 TL

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi: 799,95 TL

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi: 1.099,00 TL

Bağış Süper Ramazan Kolisi: 799,95 TL

Bağış Mega Ramazan Kolisi: 1.099,00 TL