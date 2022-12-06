Kentte 1,5 yıldır yürütülen çalışmayla turizm master planı hazırlandı. Plan için '4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Rize, eşsiz yaylalarıyla ön plana çıkıyor.

Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği bölgenin yeniden canlanması için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda kentte, 4 mevsim yaşanılabilirlik ve turizm kolaylıkları gözlemlendi.

Turizm master planı yapıldı

Zemin etüt çalışmalarının ardından İkizdere ilçesine bağlı Ovit Bölgesi'nin "Dört Mevsim Zirve Tatili", Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'nın "Dağ Yolculuğu", Ardeşen Deremezra Bölgesi'nin "Geleneksel Köy" ve İkizdere Çifteköprü Bölgesi'nin de "Sağlık Vadisi" olarak master planları yapıldı.

Rize'de 4 yeni turizm bölgesi tanıtıldı VİDEO

2'şer katlı yapıların inşa edilmesi uygun görüldü

4 yaylanın altyapı, ulaşım, yapılaşma ve turizm tesislerini kapsayan planla birlikte en fazla 2'şer katlı sınırlı sayıda yapıların inşa edilmesi öngörüldü.

DHA'nın aktarımına göre; 1,5 yıldır yürütülen çalışmayla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

"İlimizin geleceğini çayla beraber turizmde görüyoruz"

Turizm master planı tanıtım toplantısında konuşan Vali Kemal Çeber, hem yayla hem doğa turizminin özellikle pandemi döneminde daha da önem kazandığını belirterek, "İnsanların doğaya, yaylalara, köylere, kırsala dönme eğilimleri arttı. Bu eğilimlerden çok daha önce başladığımız bir proje var. 4 tane bizim için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz lokasyonun planlarını yaptık. İlimizin geleceğini çayla beraber turizmde görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz, hatta ileride turizmin belki çayın da önüne geçeceğini değerlendiriyoruz. Göstergeler ve gelişmeler ise onu ifade ediyor." dedi.

"Güzel sonuçlar ortaya çıktı"

Rize'yi turizmde olması gereken yere taşıyacaklarını kaydeden Vali Çeber, "Dünyada örnek turizm merkezlerinin, örnek yerlerin bu planlara dayandığını görüyorsunuz. Onun için çok iyi planlar yaparak işe başlamamız lazım. Yoksa bugün eleştirdiğimiz, yanlış dediğimiz birçok hataya bizim de düşmemiz söz konusu olabilir. Bunun için çalıştık. Bu işi çok iyi yapacağını düşündüğümüz firmalarla çalıştık. Fikrini almamız gereken tüm yerel ulusal ve uluslararası bileşenler projemizin içerisinde yer aldı. Bize göre güzel sonuçlar ortaya çıktı.

Bundan sonra bu planlar üzerinden tüm kamu yatırımlarımızı yönlendireceğiz. Yatırımcılara hem doğayı korumak hem de güzellikleri kullanmak anlamında 'Bizim anayasamız bu planlar' diyeceğiz. Bundan önce eleştirdiğimiz hatalara düşmeyecek şekilde ilimizi turizm noktasında olması gereken yere taşıyacağız." diye konuştu.

























